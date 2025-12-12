فلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السر

يواصل عدد كبير من المدخرين البحث عن أفضل الأوعية المالية القادرة على حماية مدخراتهم وتوفير عائد منتظم في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، وتأتي شهادات البنك الأهلي المصري في صدارة أدوات الإدخار الأكثر انتشارا، نظرا لما تقدمه من مستويات أمان مرتفعة وعوائد تنافسية تعزز القوة الشرائية لرأس المال.

شهادات البنك الأهلي المصري

يستمر البنك الأهلي في طرح باقات الشهادة الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء باعتبارها واحدة من أبرز منتجات الادخار داخل القطاع المصرفي المصري، إذ توفر عائدات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المودعين.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

وتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مثاليا للراغبين في دخل مستقر، إذ تقدم عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن استقرار مالي طويل المدى.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويتيح البنك كذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة في السوق، إذ يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا وفق أي تغيير في سعر الفائدة، مع بدء احتسابه من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو الحصول على بطاقة ائتمانية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الشهادات المطروحة، وتمتد لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 21% في السنة الاولى و16.75% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء.

وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية، بينما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتوفر عائدا سنويا بنسبة 23% في السنة الاولى و18.50% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، مع حد ادنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.

شهادات البنك الأهلي

وتعكس هذه المنتجات المصرفية منافسة قوية داخل القطاع المصرفي لجذب مزيد من الودائع وتعزيز السيولة، بما يسهم في دعم استقرار الجهاز المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025.

وتوفر شهادات البنك الأهلي خيارا امنا للمدخرين الراغبين في تحقيق دخل ثابت ومضمون مع الحفاظ على أمان رأس المال، لتظل من أكثر الأدوات المالية جاذبية في السوق المصرية سواء لمن يبحثون عن عائد شهري منتظم أو عائد سنوي مرتفع.

مرونة الشراء واستخدامات الضمان

وتتميز جميع الشهادات بمرونة في الشراء بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إجراءات سلسة وسرعة في التنفيذ، فضلا عن إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.