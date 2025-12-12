قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السر

شهادات البنك الأهلي المصري
شهادات البنك الأهلي المصري
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المدخرين البحث عن أفضل الأوعية المالية القادرة على حماية مدخراتهم وتوفير عائد منتظم في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، وتأتي شهادات البنك الأهلي المصري في صدارة أدوات الإدخار الأكثر انتشارا، نظرا لما تقدمه من مستويات أمان مرتفعة وعوائد تنافسية تعزز القوة الشرائية لرأس المال.

شهادات البنك الأهلي المصري

يستمر البنك الأهلي في طرح باقات الشهادة الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء باعتبارها واحدة من أبرز منتجات الادخار داخل القطاع المصرفي المصري، إذ توفر عائدات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المودعين.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

وتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مثاليا للراغبين في دخل مستقر، إذ تقدم عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن استقرار مالي طويل المدى.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويتيح البنك كذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة في السوق، إذ يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا وفق أي تغيير في سعر الفائدة، مع بدء احتسابه من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو الحصول على بطاقة ائتمانية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الشهادات المطروحة، وتمتد لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 21% في السنة الاولى و16.75% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء. 

وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية، بينما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتوفر عائدا سنويا بنسبة 23% في السنة الاولى و18.50% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، مع حد ادنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.

شهادات البنك الأهلي

وتعكس هذه المنتجات المصرفية منافسة قوية داخل القطاع المصرفي لجذب مزيد من الودائع وتعزيز السيولة، بما يسهم في دعم استقرار الجهاز المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025.

وتوفر شهادات البنك الأهلي خيارا امنا للمدخرين الراغبين في تحقيق دخل ثابت ومضمون مع الحفاظ على أمان رأس المال، لتظل من أكثر الأدوات المالية جاذبية في السوق المصرية سواء لمن يبحثون عن عائد شهري منتظم أو عائد سنوي مرتفع.

مرونة الشراء واستخدامات الضمان

وتتميز جميع الشهادات بمرونة في الشراء بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إجراءات سلسة وسرعة في التنفيذ، فضلا عن إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.

شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي المصري شهادات البنك شهادات البنك الأهلي المصري 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد في «بشاير الخير»

«تحيا مصر» يطلق قافلة

بتوجيهات الرئيس السيسي.. «تحيا مصر» يطلق قافلة لدعم 20 ألف أسرة في «بشاير الخير»

الدكتور عبدالفتاح العوارى

خطيب الأوقاف: من أعظم نعم الله على الإنسان أن خلق له الوقت والزمن

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد