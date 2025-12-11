قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
محافظات

حملات بحي شمال الغردقة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل حي شمال الغردقة، مساء اليوم، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والمنشآت الغذائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن إحكام الرقابة على الشارع وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، وشملت مناطق ميدان الدهار وشارع البازارات والسوق القديم خلف موقف أتوبيس الوجه القبلي، حيث قامت لجان التفتيش بفحص رخص مزاولة النشاط ونسب الإشغال المقررة وفق التراخيص، إلى جانب مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام والتحفظ على المضبوطات بمعرفة قسم شرطة المرافق، في إطار خطة مستمرة لإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

ونفذت الحملة بمشاركة فرق المتابعة الميدانية وقسم المحلات وقسم البيئة إلى جانب شرطة المرافق، حيث تم توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.

وأكد اللواء أحمد علي، رئيس الحي، استمرار هذه الحملات خلال الفترات الصباحية والمسائية لمراجعة تراخيص المحال والكافيهات، سواء رخصة مزاولة النشاط أو رخصة الإشغال، مع إزالة أي تعديات تشغل الطريق العام أو تضر بالمظهر الحضاري، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لضمان بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين وزوار المدينة.

