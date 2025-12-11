بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته لتجميد قرار فسخ عقده مع الزمالك

اشترط المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي من أجل التراجع عن خطوة فسخ عقده من طرف واحد، والتي لوّح بها مؤخرًا بسبب أزمة المستحقات.

اللاعب يوافق على العودة بشرط ضمان الانتظام المالي

وأكدت مصادر داخل النادي أن اللاعب أبدى استعدادًا للعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العرب، بشرط حصوله على مستحقاته بشكل منتظم، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري، ويحتاج لتسوية أوضاعه المالية قبل العودة.

وكان بنتايج قد أرسل إنذارًا رسميًا لإدارة الزمالك يهدد فيه بفسخ العقد نتيجة تأخر صرف المستحقات، قبل أن يخرج المستشار القانوني للنادي ليؤكد أن اللاعب لا يملك حق فسخ التعاقد في الوقت الحالي.

توضيح قانوني من الزمالك

وأوضح المستشار القانوني أن اللاعب تسلم جزءًا من مستحقاته مؤخرًا، وبناءً عليه لا يحق له إرسال إنذار بالفسخ إلا بعد مرور شهرين كاملين من تاريخ حصوله على هذا المبلغ، ولا يزال يتبقى نحو عشرة أيام على اكتمال هذه المدة.

وبعد انقضائها فقط يمكنه إرسال الإنذار، على أن يصبح من حقه فسخ العقد بشكل قانوني بعد 15 يومًا إضافية في حال عدم حصوله على مستحقاته.