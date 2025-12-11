قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
رياضة

بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته لتجميد قرار فسخ عقده مع الزمالك

منتصر الرفاعي

اشترط المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي من أجل التراجع عن خطوة فسخ عقده من طرف واحد، والتي لوّح بها مؤخرًا بسبب أزمة المستحقات.

اللاعب يوافق على العودة بشرط ضمان الانتظام المالي

وأكدت مصادر داخل النادي أن اللاعب أبدى استعدادًا للعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العرب، بشرط حصوله على مستحقاته بشكل منتظم، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري، ويحتاج لتسوية أوضاعه المالية قبل العودة.

وكان بنتايج قد أرسل إنذارًا رسميًا لإدارة الزمالك يهدد فيه بفسخ العقد نتيجة تأخر صرف المستحقات، قبل أن يخرج المستشار القانوني للنادي ليؤكد أن اللاعب لا يملك حق فسخ التعاقد في الوقت الحالي.

توضيح قانوني من الزمالك

وأوضح المستشار القانوني أن اللاعب تسلم جزءًا من مستحقاته مؤخرًا، وبناءً عليه لا يحق له إرسال إنذار بالفسخ إلا بعد مرور شهرين كاملين من تاريخ حصوله على هذا المبلغ، ولا يزال يتبقى نحو عشرة أيام على اكتمال هذه المدة. 

وبعد انقضائها فقط يمكنه إرسال الإنذار، على أن يصبح من حقه فسخ العقد بشكل قانوني بعد 15 يومًا إضافية في حال عدم حصوله على مستحقاته.

محمود بنتايج الزمالك نادي الزمالك

