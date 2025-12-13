قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محسن محيي الدين يكشف خلال ندوة صدى البلد عن دوره في مسلسل “بنج كلي”
مش بس أرض النادي | هشام نصر: ندعو الرئيس السيسي للتدخل لإنقاذ مستقبل 50 مليون زملكاوي
هل كل إنسان له قرين؟.. لديك 3 في الدنيا وأمر واحد يُضعف شيطانك
قصة وفاة فنانة مشهورة بعد منع ابنتها من السفر
ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، مواليد برج الثور (20 أبريل – 20 مايو) معروفون بالصبر والثبات وحب الاستقرار. اليوم مناسب لإعادة ترتيب الأمور المالية والمهنية، وإقامة أسس متينة لمستقبلك.

الطاقة الكونية تعزز التركيز والهدوء الداخلي، مما يساعدك على اتخاذ قرارات محسوبة وفعّالة، خصوصاً في العلاقات العاطفية والمهنية.

صفات برج الثور

الثور برج ثابت، واقعي، يحب الاستقرار ويقدّس التفاصيل الصغيرة. يمتاز بقدرته على بناء الأسس المتينة في العمل والعلاقات، ويُعرف بحكمته وصبره الطويل.

مشاهير برج الثور

أديل – ديفيد بيكهام – ليلي علوى – جورج كلوني.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

يدعمك تواجد الزهرة مع زحل بمنحك طاقة ثابتة تساعدك على ترتيب أولوياتك المهنية. اليوم مناسب لوضع خطط استراتيجية، وتحسين بيئة العمل، ومراجعة ملفات مؤجلة. القدرة على التحليل ترتفع، ما يسمح لك بإنجاز أعمال دقيقة كانت تستهلك وقتًا طويلًا. قد تتلقى إشادات من رؤسائك بفضل التزامك واهتمامك بالتفاصيل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقات تحتاج اليوم إلى دفء وصبر. الشريك قد يكون بحاجة إلى الاستماع والتقدير، فاحرص على التعبير عن مشاعرك بشكل واضح. إن كنت أعزبًا، فقد تتقاطع طرقك مع شخص يحمل نفس اهتماماتك، وربما يبدأ انجذاب هادئ يتطور تدريجيًا.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الجسم يحتاج عناية مضاعفة اليوم. من الأفضل الابتعاد عن الأكلات الدسمة وممارسة تمارين خفيفة تساعد على تخفيف الإجهاد. تمارين التنفس واليوغا تمنحك استقرارًا نفسيًا وجسديًا.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تتوقع التنبؤات الفلكية مرحلة من الاستقرار والنضج العاطفي، مع تحسن مالي تدريجي. لديك قدرة على تحقيق إنجازات مهمة مرتبطة بالترقية أو تغيير وظيفي تدريجي.

برج الثور حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 صفات برج الثور مشاهير برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن يقدم آلاف الاعتذارات بعد الخروج من كأس العرب

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

وزير الرياضة يشهد غدا ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

صورة من اللقاء

بطولة أفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يفهزم سي إن إس إس الكونغولي 98-55 ويتأهل لنصف النهائي

بالصور

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025.. لا تعاند التغيير

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد