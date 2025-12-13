أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة

وجه الفنان أحمد السقا رسالة مباشرة إلى إدارة نادي ليفربول، أعرب فيها عن فخره باللاعب محمد صلاح وبما قدمه للنادي على مدار سنوات

وتحدث أحمد السقا بصراحة عن أهمية صلاح ودوره الكبير خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، داعياً الإدارة إلى تقدير جهوده واحترام مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق.

وقال الفنان أحمد السقا: "صباح الخير أو مساء الخير، وفقاً لوقت مشاهدتكم لهذا الفيديو، أنا أحمد السقا، أحد أبرز نجوم التمثيل في الشرق الأوسط، وأعتز قبل كل شيء بأنني مصري، ومن بلد يخرج منها لاعب بحجم محمد صلاح.



وتابع: وأود أن أوجه رسالة إلى إدارة نادي ليفربول: أعيدوا النظر في ما قدمه محمد صلاح لكم عبر السنوات، ضعوا في اعتباركم أنكم لم تحصدوا كل هذه البطولات إلا من خلال محمد صلاح.



و أضاف السقا، محمد صلاح ليس مجرد لاعب؛ إنه أيقونة كبرى، ليس للمصريين وحدهم، بل للعرب جميعاً، وللبريطانيين أيضاً في تقديري. وله منا كل التقدير والاحترام.



و اختتم الفنان أحمد حديثه قائلا: رجاءً، احترموا هذا اللاعب الأسطوري.

مع خالص التحية لإدارة ليفربول، وللنجم محمد صلاح.