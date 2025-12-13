تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من ألف فلسطيني اضطروا للنزوح داخل الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ مطلع عام 2025.



وأوضح المكتب أن حالات النزوح تركزت في المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتتمتع فيها السلطات الإسرائيلية بسيطرة شبه كاملة، الأمر ذاته في القدس الشرقية.



كما ندّد المكتب بتصاعد عنف المستوطنين وما يخلّفه من "تبعات إنسانية كارثية"، لافتاً إلى تسجيل ما يقارب خمسة اعتداءات استيطانية يومياً منذ اندلاع الحرب. وأضاف أن أعداد النازحين المسجلة هذا العام تمثل "ثاني أعلى معدل سنوي منذ عام 2009