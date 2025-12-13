قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة
قدامك فرصة .. وظائف حكومية شاغرة في جامعة عين شمس
تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة
جنش يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري: “مكسوف أنزل الشارع”
مناظرة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي.. الأول: بناء الكائنات الفضائية للأهرامات بدون دليل.. والثاني: كانت تُستخدم في توليد الطاقة
فخر العرب فعلاً .. أحمد السقا يوجه رسالة لدعم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
فرناس حفظي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من ألف فلسطيني اضطروا للنزوح داخل الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ مطلع عام 2025.


وأوضح المكتب أن حالات النزوح تركزت في المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتتمتع فيها السلطات الإسرائيلية بسيطرة شبه كاملة، الأمر ذاته في القدس الشرقية.


كما ندّد المكتب بتصاعد عنف المستوطنين وما يخلّفه من "تبعات إنسانية كارثية"، لافتاً إلى تسجيل ما يقارب خمسة اعتداءات استيطانية يومياً منذ اندلاع الحرب. وأضاف أن أعداد النازحين المسجلة هذا العام تمثل "ثاني أعلى معدل سنوي منذ عام 2009

مكتب الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية الضفة الغربية السلطات الإسرائيلية القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يزن النعيمات

صدمة لـ الأهلي.. إصابة يزن النعيمات بـ الرباط الصليبي

أحمد حسن

أحمد حسن يقدم آلاف الاعتذارات بعد الخروج من كأس العرب

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

وزير الرياضة يشهد غدا ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

بالصور

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد