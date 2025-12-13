قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات

رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تخص موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات، عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب 2025، وهي الإصابة التي تسببت في حالة من القلق داخل أروقة القلعة الحمراء.

اتفاق سابق قبل الإصابة

وأكد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن الأهلي كان قد أنهى بالفعل جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع يزن النعيمات خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى أن الصفقة كانت شبه محسومة قبل تعرض اللاعب للإصابة. وأضاف: «زي ما قلت قبل كده، الأهلي كان مخلّص كل حاجة مع اللاعب، لكن الوضع اتغير تمامًا بعد الإصابة».

غياب طويل وموسم مهدد

أوضح شوبير أن إصابة الرباط الصليبي ستبعد النعيمات عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 9 أشهر، وهو ما يعادل موسمًا كاملًا تقريبًا، الأمر الذي وضع إدارة التعاقدات بالأهلي في مأزق حقيقي. وتساءل شوبير: «هل الأهلي هيستنى اللاعب للموسم الجاي؟ الله أعلم»، في إشارة إلى صعوبة حسم القرار في الوقت الحالي.


تفاصيل الإصابة خلال كأس العرب

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن رسميًا إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة عقب مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025. وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولى من الشوط الأول، حيث سقط على أرض الملعب وغادر مصابًا، قبل أن يحاول العودة مجددًا، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء.

مستقبل غامض مع الأهلي

وتأتي إصابة النعيمات في توقيت حساس، خاصة مع تزايد الأنباء حول اقترابه من الانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم الخط الهجومي. ومع غيابه المتوقع لفترة طويلة، يبقى مستقبله مع النادي الأحمر محل تساؤل، في انتظار القرار النهائي من إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة


 

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

أقراص مخدرة

حبس موظف في قضية حيازة أقراص مخدرة بالدقهلية

الفنان الراحل سعيد مختار

القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية: نتابع كسح مياه الأمطار وتوجيهات بإزالة أي تجمعات على الطرق والمحاور الحيوية

بالصور

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

