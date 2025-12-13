شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تخص موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات، عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب 2025، وهي الإصابة التي تسببت في حالة من القلق داخل أروقة القلعة الحمراء.

اتفاق سابق قبل الإصابة

وأكد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن الأهلي كان قد أنهى بالفعل جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع يزن النعيمات خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى أن الصفقة كانت شبه محسومة قبل تعرض اللاعب للإصابة. وأضاف: «زي ما قلت قبل كده، الأهلي كان مخلّص كل حاجة مع اللاعب، لكن الوضع اتغير تمامًا بعد الإصابة».

غياب طويل وموسم مهدد

أوضح شوبير أن إصابة الرباط الصليبي ستبعد النعيمات عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 9 أشهر، وهو ما يعادل موسمًا كاملًا تقريبًا، الأمر الذي وضع إدارة التعاقدات بالأهلي في مأزق حقيقي. وتساءل شوبير: «هل الأهلي هيستنى اللاعب للموسم الجاي؟ الله أعلم»، في إشارة إلى صعوبة حسم القرار في الوقت الحالي.



تفاصيل الإصابة خلال كأس العرب

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن رسميًا إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة عقب مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025. وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولى من الشوط الأول، حيث سقط على أرض الملعب وغادر مصابًا، قبل أن يحاول العودة مجددًا، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء.

مستقبل غامض مع الأهلي

وتأتي إصابة النعيمات في توقيت حساس، خاصة مع تزايد الأنباء حول اقترابه من الانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم الخط الهجومي. ومع غيابه المتوقع لفترة طويلة، يبقى مستقبله مع النادي الأحمر محل تساؤل، في انتظار القرار النهائي من إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة



