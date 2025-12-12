«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 أمام منتخب اليابان للناشئين مواليد 2009، بركلات الترجيح 5 - 6، بعد التعادل سلبيًّا في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت المباراة ضمن اللقاءات الودية التي يخوضها المنتخب الياباني على هامش معسكره الذي يخوضه بالقاهرة، كما كانت احتكاكًا دوليًّا قويًّا لناشئي الأهلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.