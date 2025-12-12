بطولة أفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يفهزم سي إن إس إس الكونغولي 98-55 ويتأهل لنصف النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بـ النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء اليوم على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55 ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-21، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45-41، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 69-51، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 98-55.

وضمت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كلًّا من:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».