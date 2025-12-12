الـ VAR يلغي هدف التعادل للأهلي أمام إنبي بكأس عاصمة مصر

ألغت تقنية الفيديو "VAR" هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمى إنبي، في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز أحمد رضا لاعب الأهلي الهدف في مرمى إنبي في الدقيقة 46 من عمر ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

- حراسة المرمى: محمد سيحا

- الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

- الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، اليو ديانج

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

تشكيل إنبي ضد الأهلي:

- حراسة المرمى: رضا السيد.

- الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة – حازم تمساح – محمد حمدى.

- الوسط: مصطفى شكشك – مودى ناصر – على محمود – زياد كمال.

- الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد زكى