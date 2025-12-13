تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تشمل القاهرة حتى ٩ صباحاً وفرص أمطار على السواحل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا

(اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

لذا يجب توخى الحذر أثناء القيادة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات وخفض السرعة.

أهم الظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ٢١ درجة مئوية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نهارا، بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.2 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الادارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 20 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 20 14

رفح 19 13

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 13 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 19 12

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 10

قنا 22 09

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 23 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 28 18

المدينة 22 12

الرياض 22 13

المنامة 25 21

أبوظبى 30 21

الدوحة 26 20

الكويت 22 14

دمشق 14 03

بيروت 19 14

عمان 13 05

القدس 14 05

غزة 20 13

بغداد 18 10

مسقط 27 21

صنعاء 24 10

الخرطوم 31 19

طرابلس 20 14

تونس 20 12

الجزائر 18 08

الرباط 19 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 10 01

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 21 09

نيودلهى 22 12

جاكرتا 33 25

بكين 02- 08-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 08 02

أثينا 16 08

روما 14 04

باريس 10 06

مدريد 12 05

برلين 9 04

لندن 10 05

مونتريال 05- 09-

موسكو 02 05-

نيويورك 04 01-

واشنطن 06 02-

نواكشوط 26 15

أديس أبابا 24 11