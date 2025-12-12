قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر
نورهان خفاجي

الطقس غدا .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا، السبت، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما يكون باردًا ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

الطقس غدا .. درجات الحرارة غدا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا: تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعـة تقريبًا كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح ما بين 22°م إلى 21 درجة.  

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح ما بين 20°م إلى 19 درجة. 

شمال الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 22°م إلى 22 درجة. 

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 22°م إلى 23 درجة. 

الطقس غدا .. شبورة كثيفة وأمطار 

تتوقع الأرصاد تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى 9 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع التشديد على ضرورة القيادة بحذر.

عن فرص الامطار المتوقعة، خلال الطقس غدا، تشير التوقعات إلى، وجود فرص أمطار خفيفة قد تتطور إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذيرات من تقلبات الطقس

ويشهد الطقس غدا، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة جدًا (نسبة حدوث نحو 20%) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوقعات تأتي بعد دراسة خرائط الطقس المحدثة، وأنه سيتم إصدار أي تحديثات في حالة تغير الظروف الجوية.

كما شددت على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن تقلبات الطقس، مؤكدة أن سلامة المواطنين على رأس أولوياتها.

