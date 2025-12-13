بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

تسود حالة من الحزن بين عدد من أهالي قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب انهيار جزئي لـ 8 منازل بالقرية مما أدي الي إخلاء المنازل.

وقال الأهالي، انهم فوحئوا بانهيار منازلهم فوق رؤسهم اثناء عمل شركه مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تسرب للمياه.

واضاف الاهالي، ان نحو 8 منازل حدث بهم انهيارات وصدر قرار من محافظ المنوفية بالاخلاء الفوري وإزالة المنازل حيث صدر قرار ازالة ل 6 منازل وترميم منزلين اخرين.

واوضح الاهالي، انهم قاموا لإخلاء المنازل وبدا إزالتها ولكن هناك حالات لا تملك شيئا ولا يوجد لهم اماكن يتنقلون اليهم.

وطالب الاهالي، بالنظر اليهم من حياة كريمة لاعادة بناء منازلهم من جديد حيث انهم لا ماوي لهم سوي منازلهم ولجا البعض الي الاقارب للعيش معهم لعدم وجود ماوي اخر.

وقال مصدر بمحافظة المنوفية، ان تسريب مياه تسبب في انهيار جزئي للمنازل بالقرية.

وتابع، المصدر لـ صدى البلد، انه صدر قرار إزالة من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون لـ 6 منازل بالقرية وترميم اثنين من. المنازل وذلك خوفا على الأهالي من الحاق اضرار بهم.

وأوضح المصدر، ان الأهالي بدأت في إزالة المنازل بالفعل وتدخل البعض لمساعدتهم حيث سيتم اعادة بناء المنازل مرة اخري بعد رفع قضية علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعويض الاهالي عن الأضرار التي لحقت بهم.

كما تدخل عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية بمركز اشمون لدعم الاهالي ماديا وتعويضهم بأموال عن منازلهم المنهارة.