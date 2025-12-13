إحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمد

اعلن احمد طلبة محامي عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، انه تم إحالة قضية قتل عروس المنوفية الي محكمة الجنايات لتحديد جلسة.

واوضح المحامي في تصريحات لصدي البلد، أنتهاء تحقيقات النيابة والشرطة وصدور تقرير الطب الشرعي الذي يدين المتهم بقتل زوجته عمدا واجهاض جنينها.

وتابع المحامي، انه سيتم تحديد جلسة لمحاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 4 اشهر من زواجهم.

واكد ان المتهم ينتظر عقوبة الإعدام شنقا حيث انه يوجه له تهم القتل العمد مقترنة بجناية الاجهاض.

وتابع محامي عروس المنوفية، ان المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقتل زوجته محاولا تبرءة نفسه من القتل العمد واكد نشوب مشاجرة كلامية بينهم تحولت الي مشاجره فقام بضربها وسقطت وماتت.

وتابع المحامي ان القضية سيتم نظرها في محكمة جنايات شبين الكوم بعد تحديد الجلسة.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.