الحمى القلاعية | الخدمات البيطرية تنفي نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية

نفى الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأنباء المتداولة بشأن نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية، موضحًا أن المحافظة سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية، ولا توجد أرقام كما يتم تداوله على بعض المنصات.

وأوضح حامد الأقنص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا توجد تعويضات للمزارعين أو الفلاحين في حال نفوق الماشية، باستثناء الحالات التي تكون مؤمَّنًا عليها، مؤكدًا أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في الوقاية والتحصين، بينما يظل التأمين هو السبيل الوحيد للتعويض عند النفوق.

وشدد حامد الاقنص، على أن جميع الحيوانات التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية لم تُصب بالمرض، لافتًا إلى أن المشكلة تتركز في الحيوانات التي امتنع أصحابها عن التحصين، مؤكدًا أن التحصين سيكون إجباريًا خلال الفترة المقبلة، وأن التقاعس عن التحصين هو السبب الرئيسي في انتشار المرض.

وأضاف حامد الاقنص، أن هناك حملات تشكيك تُثار دون الاستناد إلى حقائق علمية بشأن مرض الحمى القلاعية، موضحًا أن المرض عابر للحدود، وأنه في شهر مايو الماضي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أن بعض الدول المجاورة لمصر ظهرت بها عترة جديدة من المرض، مشيرًا إلى أنه على الفور تحركت وزارة الزراعة بالتنسيق مع معهد صحة الحيوان ومعهد المصل واللقاح، حيث جرى تنفيذ تقصٍ نشط ونشر فرق طبية بيطرية على مستوى الجمهورية، وتم اكتشاف بؤرة للمرض بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وتابع: "إنتاج لقاح محلي للتعامل مع العترة المكتشفة، إلى جانب تحصين وتحسين الوضع الوبائي في المنطقة المصابة"، مؤكدًا أن تحصين جميع الماشية ضد الحمى القلاعية إلزامي، وأن الالتزام به يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع تكرار انتشار المرض.