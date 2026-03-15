قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزارة الاستثمار: ندعم تدفق منتجاتنا للأسواق الخارجية.. وميناء سفاجا شكل معبرا لنفاذ الصادرات المتأثرة باغلاق مضيق هرمز

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار
علياء فوزى

وزارة الاستثمار تدعم الصادرات المصرية:

-حقيقة صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

-ميناء سفاجا شكل معبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة باغلاق مضيق هرمز

-حركة التجارة الدولية تتأثر بأي ارتفاع في تكاليف الشحن والتامين ونتعامل مع المستجدات بمرونة وسرعة

اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باطلاع الرأي العام على كافة التطورات، وفي ضوء ما تناولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، تؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرارات تتعلق بتعليق الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وأن حركة التصدير المصرية مستمرة ، حيث تعمل كافة الجهات المعنية بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت وزارة الاستثمار، أن ميناء سفاجا شكل بديلا ومعبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز.

وترى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات في ظل التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات، وهي أمور يتم التعامل معها بصورة سريعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وتؤكد البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات ، بما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.

وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين، والحفاظ على حركة التجارة الخارجية، وتوفير البدائل والحلول اللازمة لدعم الصادرات المصرية.

تنسيق كامل 

ومن جانبها، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.

وفي هذا السياق، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فقد بلغ عدد الرحلات خلال الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طنًا، بينما ارتفع خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، بينما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.

وتشمل أبرز السلع التي يتم نقلها عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لمساندة منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية الداعمة للصادرات المصرية.

وزارة الاستثمار حركة التجارة الدولية الصادرات والواردات الموانئ المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك أبناءه الإفطار السنوي لوزارة الأوقاف بمسجد مصر

وزير الأوقاف يشارك في الإفطار السنوي للوزارة بمسجد مصر.. صور

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: القرآن ملأ الدنيا نورًا ويدعو لاغتنام نفحات هذه الليالي المباركة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الصحبة نعمة عظيمة وعطية من الله.. ولا يوجد إنسان لا يحتاج لصاحب

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد