أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة

شهدت قرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها تاجر ماشية بينما أصيب نجله بإصابات بالغة، وتم نقله إلى فى حالة حرجة إلى مستشفى دمنهور التعليمى، حيث قام مزارع وأبناؤه الثلاثة بالتربص بهما أثناء عودتهما للقرية وأنهالوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود قتيل ومصاب بناحية عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف بنطاق ذات المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور لمكان البلاغ.



وتبين لضباط المباحث العثور على جثة مسعد حمدى شرف الدين، 62 سنة، تاجر ماشية، ونجله محمد مسعد شرف الدين، 33 سنة، مقيمان عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف مصاب بجروح قطعية متعددة بالرأس والوجه وكسور بالأطراف ولا يمكن استجوابه.



وأكدت التحريات وسؤال شهود الواقعة أن مرتكب الواقعة شخص يدعى نبيل صالح العوامى، مزارع، وأبناؤه الثلاثة، حيث تربصوا بالقتيل ونجله أثناء عودتهما للمنزل على الطريق، وقاموا بالتعدى عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وأضافت التحريات بسابقة وجود خلافات بين المجنى عليه الأول والمتهم وفشل محاولات الصلح بينهما واليوم تربص المتهم بالمجنى عليه ونجله أثناء عودتهما، وقام بالتعدى عليهما بالأشتراك مع أبنائه الثلاثة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهمين والقبض عليهم.