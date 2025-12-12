تحالف وتنمية | رئيس جامعة عين شمس: دعم كامل لدفع الابتكار القومي

أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بإعلان نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة، والتي جرت تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المبادرة تمثل ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم الابتكار وتمكين البحث العلمي لخدمة خطط التنمية المستدامة 2030.



وأكد أن ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول تحويل التحالفات الإقليمية إلى محركات اقتصادية لإنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد المعرفي ودور الجامعات في دعم الملفات التنموية ذات الأولوية بالمحافظات.



وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس تشارك بفاعلية في عدد من التحالفات العلمية والتنموية، مستندة إلى خبراتها البحثية ومراكزها المتخصصة وكوادرها المتميزة، بما يساهم في تحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشاركة 104 تحالفات وتخصيص مليار جنيه لدعم مشروعات الابتكار بالأقاليم يعكس حجم الثقة في قدرة التحالفات الوطنية على تقديم حلول واقعية تدعم خطط الدولة وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والمبتكرين.