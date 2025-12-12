رئيس جامعة العاصمة بحلوان يكشف حقيقة التغيير في كلياتها | خاص

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن المقر الحالي لجامعة العاصمة - فرع حلوان - سيستمر في العمل كما هو دون أي تغيير في الكليات أو البرامج الدراسية.



وأضاف رئيس جامعة حلوان خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يضم الكليات التي تخدم الطلاب منذ سنوات مثل: الطب، الهندسة، التجارة، الآداب، التربية وغيرها.



- لن يطرأ أي تعديل على المراكز القانونية أو الوضع الأكاديمي للبرامج القائمة، مما يضمن استقرار العملية التعليمية للطلاب الحاليين.

المقر الجديد – حدائق العاصمة (العاصمة الإدارية):

- يجري العمل على تخصيص أرض بمساحة 150 فدان لإقامة الفرع الجديد.

- سيكون هذا المقر مختلفًا في طابعه عن الفرع الحالي، حيث يركز على تقديم برامج حديثة ومتطورة تتماشى مع رؤية الدولة والجمهورية الجديدة.

- سيضم:

- حرم الجامعة التكنولوجية لتقديم برامج مرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

- حرم الجامعة الأهلية لتوسيع فرص التعليم العالي.

- حرم الجامعات الأجنبية التي ستقدم برامج دولية متقدمة.

- الهدف هو توفير بيئة تعليمية حديثة تتكامل مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

موعد بدء الدراسة:

- بعد الانتهاء من تخصيص الأرض، سيتم الشروع في أعمال الإنشاء والبناء بشكل سريع.

- من المخطط أن يصبح هذا الفرع أول جامعة حكومية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمثل نقلة نوعية في خريطة التعليم العالي بمصر.

