قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
احذر 3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس
شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند عن تأهل الأردن لنصف النهائي : العرب تقدموا بشكل رائع

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

نجح منتخب الأردن في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في دولة قطر بعد الفوز على منتخب العراق بنتيجة 1-0، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في للبطولة.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر فيسبوك:المنتخب الاردنى يتخطى نظيره العراقى  المحترم  بهدف نظيف ويتاهل للمربع الذهبى لكاس العرب ..مباراة قوية ومثيرة واداء راقى وروح عالية ..العرب تقدموا بشكل رائع !!.

أحرز علي علوان هدف منتخب الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مجريات اللقاء
وشهدت المباراة سجالا بين المنتخبين للسيطرة على الكرة، وتسبب ذلك في فرص خطيرة للمنتخبين خلال اللقاء على حراس المرمى، وتألق حارس الأردن ف يالتصدى للعديد من الكرات من لاعبي العراق خلال الشوط الثاني الذين أهدروا الكثير من الفرص لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوي، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

ويواجه منتخب الأردن في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب منتخب السعودية الذي تأهل على حساب منتخب فلسطين أمس الخميس.

فتحي سند الاردن تأهل الاردن نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 قطر منتخب العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد