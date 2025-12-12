فتحي سند عن تأهل الأردن لنصف النهائي : العرب تقدموا بشكل رائع

نجح منتخب الأردن في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في دولة قطر بعد الفوز على منتخب العراق بنتيجة 1-0، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في للبطولة.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر فيسبوك:المنتخب الاردنى يتخطى نظيره العراقى المحترم بهدف نظيف ويتاهل للمربع الذهبى لكاس العرب ..مباراة قوية ومثيرة واداء راقى وروح عالية ..العرب تقدموا بشكل رائع !!.

أحرز علي علوان هدف منتخب الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مجريات اللقاء

وشهدت المباراة سجالا بين المنتخبين للسيطرة على الكرة، وتسبب ذلك في فرص خطيرة للمنتخبين خلال اللقاء على حراس المرمى، وتألق حارس الأردن ف يالتصدى للعديد من الكرات من لاعبي العراق خلال الشوط الثاني الذين أهدروا الكثير من الفرص لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوي، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

ويواجه منتخب الأردن في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب منتخب السعودية الذي تأهل على حساب منتخب فلسطين أمس الخميس.