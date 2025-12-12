ربع نهائي كأس العرب.. علي علوان يسجل الهدف الأول للأردن في مرمى العراق

سجل علي علوان الهدف الأول لـ منتخب الأردن في مرمى منتخب العراق ، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.

أحرز علوان الهدف من ركلة جزاء ف يالدقيقة 41 من انطلاق المباراة، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقائق الماضية سجال بين المنتخبين للسيطرة على الكرة دون خطورة على مرمى حراس المنتخبين.

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

تشكيل الأردن

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب.

تشكيل الأردن أمام العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس العرب

وتذاع مباراة العراق أمام الأردن عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.