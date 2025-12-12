الأردن.. 5 وفيات من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة

شهدت محافظة الزرقاء حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة من جنسية عربية، إثر تسرب غاز من مدفأة في منزلهم بمنطقة الهاشمية في الأردن.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن الضحايا هم أم وأطفالها، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وقد تعرضوا لضيق حاد في التنفس قبل وفاتهم، فيما قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء بإخلاء الجثث إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على خطورة الحوادث الناتجة عن سوء استخدام وسائل التدفئة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية. وشدد على ضرورة فحص خراطيم الغاز بشكل دوري واستبدال مانعات التسرب عند كل تغيير للأسطوانة، بالإضافة إلى تهوية المنازل باستمرار، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، لتجنب حوادث مماثلة.

يذكر أن الأردن يشهد خلال فصل الشتاء تزايدًا في حوادث الاختناق نتيجة استخدام وسائل التدفئة بشكل غير آمن، ما يجعل التوعية المستمرة والتقيد بإجراءات السلامة أمرًا حيويًا للحفاظ على الأرواح.