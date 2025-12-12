كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الأردن ونظيره منتخب العراق تشكيل الفريقين استعداد لخوض المباراة المقرر إقامتها على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.

وتأهل منتخب الأردن إلى الدور ربع النهائي بعدما قدم أداءً رائعاً في الدور الأول، محقّقًا ثلاثة انتصارات متتالية وضعته في صدارة المجموعة الثالثة، بفوزه على الإمارات (2-1)، ثم الكويت (3-1)، قبل أن يختتم مبارياته بانتصار كبير على منتخب مصر بثلاثية دون رد.



تاريخ مواجهات الأردن والعراق

قمة الأردن والعراق من أكثر المواجهات تكرارًا على الساحة العربية في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد مباراتهما المثيرة في بطولة كأس آسيا 2023 التي أُقيمت في قطر، بالإضافة إلى مواجهتي تصفيات كأس العالم 2026، شهدت الأولى تعادلهما (0-0) في البصرة، وفوز العراق (1-0) بالثانية في عمان، فيما لا تزال قمة المنتخبين في ثمن نهائي كأس آسيا في قطر 2023 تراود الأذهان، حينما خطف النشامى فوزاً مثيراً بنتيجة (3-2) أسهم باستكمال مشواره إلى المباراة النهائية وحلوله بالمركز الثاني في أبرز إنجازاته على صعيد النهائيات القارية.