الغندور يعلق على تأخر منتخب مصر أمام منتخب الأردن بهدفين لصفر

علق الإعلامي خالد الغندور علي خسارة منتخب مصر امام منتخب الأردن، على ملعب البيت في الجولة الثالثة في الشوط الاول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب الغندور :" مافيش اسوأ من كده".

نجح محمد أبو زريق في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأردن في مرمى منتخب مصر لتصبح النتيجة 2-0 للنشامي، على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.





وسجل أبو زريق الهدف بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي خالد ويسدد كرة علي يمين محمد بسام حارس المنتخب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لـ منتخب الأردن في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب الأردن على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتهديف، بينما اهدر محمود الونش مدافع منتخب مصر فرصة للتهديف في الدقيقة 16 بعد رأسية رائعة تصدى لها حارس المنتخب الأردني.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن، الذي انطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.