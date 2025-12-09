عيب والله.. الدردير يعلق على أول هدف في مرمى منتخب مصر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي الهدف الأول في مرمى منتخب مصر في الشوط الأول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب الدردير :" عيب والله لم يابني الشنط أنت وهوا خلينا نلحق أول طياره".





مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب مصر ومنتخب الأردن وتشير النتيجة إلى تقدم الأردن بنتيجة1-0، على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وسجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردنفي الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب الأردن على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتهديف، بينما اهدر محمود الونش مدافع منتخب مصر فرصة للتهديف في الدقيقة 16 بعد رأسية رائعة تصدى لها حارس المنتخب الأردني.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن، الذي انطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد بسام (23) - كريم العراقي (4) - محمود حمدي "الونش" (15) - ياسين مرعي (3) - يحيى زكريا (21) - أكرم توفيق (12) - غنام محمد (19) - محمد مجدي "أفشة" (22) - ميدو جابر (11) - إسلام عيسى (8) - مروان حمدي (18).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) - محمد عواد (16) - أحمد هاني (2) - رجب نبيل (5) - محمد النني (17) - هادي رياض (6) - عمرو السولية (14) - مصطفى سعد "ميسي"(20) - محمد مسعد (13) - حسام حسن (9) - محمد شريف (10).

تشكيل الأردن أمام مصر:

حراسة المرمى: نور بني عطية

الدفاع: محمد أبو حشيش – هادي الحوراني – علي حجبي – سليم عبيد

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – عصام السميري

الهجوم: محمد أبو زريق – أحمد العرسان – عودة الفاخوري

دكة البدلاء تضم كل من:

يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، عامر جاموس، علي علوان، يزن النعيمات، محمود المرضي، سعد الروسان، مهند أبو طه، نزار الرشدان، أدهم القريشي.