أحمد عبد الباسط: 4 تغييرات في منتخب مصر قبل مواجهة الأردن في كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن تغيرات منتخب مصر أمام الأردن.

منتخب مصر

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخبنا عمل 4 تغييرات عن التشكيلة الأخيرة

كريم العراقي بدل النني

محمد مجدي قفشة بدل السولية

محمود الونش بدلا من رجب نبيل

ميدو جابر بدلا من مصطفى ميسي

ومنتخب الأردن عمل 11 تغيير وبيلعب بالصف البديل كاملا".

كأس العرب

وأكد الناقد الرياضي عبدالحميد فراج، أن منتخب مصر اليوم في مواجهة قوية أمام منتخب الأردن، لحسم التأهل في كأس العرب، موضحًا أن مباراة المنتخب الماضية أمام الإمارات ومن قبلها أمام الكويت انتهت بالتعادل وكانت هناك بعض الأشياء السلبية والإيجابية بكل مباراة.

وأضاف الناقد الرياضي خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن منتخب الأردن اليوم ضمن الصعود والصادرة بـ 6 نقاط، وأن المنتخب المصري لده نقطتين، ويحتاج للفوز اليوم من أجل التأهل مع الأردن.

ولفت إلى أن المدير الفني لمنتخب الأردن سيقوم بإراحة بعض اللاعبين من أجل المباريات المقبلة، وأن المنتخب عليه أن يلعب من أجل الفوز اليوم بالمباراة.

وأشار إلى أن حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب المصري، قال إن مباراة اليوم سيكون بها بعض التغيرات، وأن الجميع ينتظر الفوز اليوم، وأنه يتوقع أن يكون هناك ضخ لعناصر هجومية في وسط الملعب اليوم.

وأوضح أن كل لاعب عليه أن يقوم بتنفيذ التعليمات المطلوبة منه خلال الـ 90 دقيقة، وأنه يتوقع فوز المنتخب في حالة اللاعب بالطريقة الهجومية.