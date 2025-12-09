أحمد حسن: منتخب مصر يستعد لمباراة الأردن أياً كانت ظروف المنافس

علق الإعلامي أحمد حسن والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني علي استعدادات منتخب مصر لـ مباراة الاردن في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

الاردن ومصر

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " نحن نستعد لمباراة الأردن أياً كانت ظروف المنافس، دوافعنا أكبر لأننا بحاجة لتحقيق الانتصار لضمان التأهل".

تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

وعلق الإعلامي خالد الغندور، على تشكيل منتخب مصر أمام نظيره الأردني ضمن الجولة الأخيرة، من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام المنتخب الأردني سواء في الدفاع والوسط والهجوم".

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الأردن، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وتقام المباراة على ملعب "ستاد البيت" في تمام الساعة 16:30 بتوقيت قطر.