فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أشاد المستشار أحمد عبد الحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمستوى التنظيم الرفيع الذي تشهده عملية التسجيل داخل أروقة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بسلاسة في أجواء من الانضباط والشفافية، مع التزام تام من جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المستشار "بودي"، أن سهولة عملية التسجيل تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف الجهات المعنية لضمان خروج الجمعية العمومية بالشكل المشرف الذي يليق باسم نادي الزمالك وقيمته بين الأندية المصرية.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من:

المستشار محمد سامح – المستشار محمد يسري – المستشار حسن الغزاوي – المستشار هشام قطب.

كما يشارك في الإشراف عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وهم:

محمود الصبروط (وكيل وزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة) – إيهاب فاوي (وكيل مديرية الشباب والرياضة) – إبراهيم عبد الرازق (مدير إدارة الهيئات الرياضية) – إسلام ياسين (مدير إدارة الشباب والرياضة بالعجوزة).

ويأتي الإشراف القضائي في إطار الحرص على متابعة كافة مراحل عملية التسجيل بدقة، وضمان نزاهتها وتنظيمها وفق أعلى المعايير، بما يعكس الصورة اللائقة بأعضاء نادي الزمالك وسمعته العريقة.

المستشار أحمد عبد الحميد رئيس اللجنة القضائية الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك نادي الزمالك

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

مدير المديرية خلال زيارات المدارس

مدير تعليم جنوب سيناء: نظام البكالوريا يمنح الطلاب أدوات متقدمة تؤهلهم للجامعة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يعلن تجهيز 489 لجنة لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب في 5 دوائر

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتابع اختبارات أساسيات التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

