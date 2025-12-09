رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل

أشاد المستشار أحمد عبد الحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمستوى التنظيم الرفيع الذي تشهده عملية التسجيل داخل أروقة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بسلاسة في أجواء من الانضباط والشفافية، مع التزام تام من جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المستشار "بودي"، أن سهولة عملية التسجيل تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف الجهات المعنية لضمان خروج الجمعية العمومية بالشكل المشرف الذي يليق باسم نادي الزمالك وقيمته بين الأندية المصرية.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من:

المستشار محمد سامح – المستشار محمد يسري – المستشار حسن الغزاوي – المستشار هشام قطب.

كما يشارك في الإشراف عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وهم:

محمود الصبروط (وكيل وزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة) – إيهاب فاوي (وكيل مديرية الشباب والرياضة) – إبراهيم عبد الرازق (مدير إدارة الهيئات الرياضية) – إسلام ياسين (مدير إدارة الشباب والرياضة بالعجوزة).

ويأتي الإشراف القضائي في إطار الحرص على متابعة كافة مراحل عملية التسجيل بدقة، وضمان نزاهتها وتنظيمها وفق أعلى المعايير، بما يعكس الصورة اللائقة بأعضاء نادي الزمالك وسمعته العريقة.