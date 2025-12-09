فتحي سند يتوقّع فوز مصر على الأردن ويطالب بتعديلات في التشكيل

نشر الناقد الرياضي فتحي سند منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك توقّع فيه فوز منتخب مصر على نظيره الأردني وتأهله إلى دور الثمانية في كأس العرب، سواء لعب المنتخب الأردني مكتمل الصفوف أو بغياب بعض عناصره الأساسية.

وكتب سند: "اتوقع ان يفوز منتخب مصر على الاردن وان يتاهل لدور الثمانية لكاس العرب، سواء لعب "النشامى" بكامل صفوفهم او بدون بعض الاساسيين".

وتابع: “فقط اتمنى ان يدفع الكابتن حلمى طولان بكريم العراقى فى مركز الظهير الايمن، وينتقل اكرم توفيق لخط الوسط الى جوار قفشة وغنام محمد، ولاتغيير فى ثلاثى الهجوم الذى لم يوفق امام الامارات، ميسى ومروان وعيسى”.

وأضاف: "خط الوسط هو مفتاح الفوز الذى يحتاج الى جرى كتير وسرعة ولياقة عالية”.

واختتم: “وبالتاكيد لا يعيب الننى والسولية ان يجلسا على دكة البدلاء كورقتين رابحتين، سيحتاج اليهما طولان فى الشوط الثانى، مجرد وجهة نظر".

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الأردن، غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وتقام المباراة على ملعب "ستاد البيت" في تمام الساعة 16:30 بتوقيت قطر.