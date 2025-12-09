محمد صلاح: لابد من مشاركة الونش والعراقي أمام الأردن

تحدَثَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن المزاجية الحاسمة للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم بقيادة مدربه حلمي طولان أمام نظيره الأردني ، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقام في قطر.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



لابد من إجراء تعديلات عديدة في تشكيل المنتخب الثاني أمام الأردن ، وعلى رأسها الاعتماد على محمود حمدي الونش في مركز قلب الدفاع بدلاً من رجب نبيل ، كما أن كريم العراقي الأفضل للتواجد في مركز الظهير الأيمن بدلاً من أكرم توفيق ، على أن ينتقل الأخير إلى مركز وسط الملعب ، والإبقاء على محمد النني في مقاعد البدلاء.

وتابع: كريم العراقي قدم آداءً مميزاً في مباراة الإمارات بالجولة الماضية ، ونجح في صناعة هدف التعادل للمنتخب الوطني الذي سجله مروان حمدي ، كما أنه يسير بشكل جيد مع فريق المصري البورسعيدي هذا الموسم ، وكان يجب الاعتماد عليه أساسياً في المباراتين الماضيتين.

وأتم: لدي نصيحة أريد توجيهها إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام وابراهيم حسن ، وهي أن يمتنعوا عن الإدلاء بالتصريحات خلال الفترة المقبلة ، وعدم الحديث في أمور بعيدة كل البعد عن كرة القدم ، خاصةً أن المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب ، ولابد من الهدوء واحتواء جميع اللاعبين، وعدم الدخول في صدام مع أي منهم.