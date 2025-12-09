كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء كانت وما زالت "نادي الدولة"، مؤكدًا أن النادي لم يدخل في أي صدام مع أي جهة وطنية في ملف أرض 6 أكتوبر أو غيره.

وأضاف شعيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن ما تردد بشأن اعتذار المهندس هشام نصر، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن الإشراف على ملف أرض أكتوبر "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بشكل متجانس وكل ملف يُدار وفق خطة واضحة.

وأكد شعيب أن مجلس إدارة الزمالك يتواصل حاليًا مع كافة الجهات المعنية من أجل استعادة حق النادي في أرض 6 أكتوبر، مشددًا على أن النادي سيمضي في الإجراءات القانونية والرسمية حتى يحصل على كامل حقوقه دون أي توتر أو خلاف مع مؤسسات الدولة.

وأوضح:"قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل إنتهاء موعد المدة الإضافية التي منحها الوزارة للنادي، مؤكدا أن النادي لم يخطئ في ملف أرض 6 أكتوبر".