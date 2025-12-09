الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

أكد الإعلامي جمال الغندور أن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، يتجه للاعتماد على الناشئين في مباراة الغد أمام كهرباء الإسماعيلية بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، ولكن في أضيق الحدود.

وأشار خلال برنامج ستاد المحور إلى أن مشاركة العناصر الشابة ستكون مقتصرة على خط الدفاع فقط، نظرًا للأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز تحديدًا حيث يقترب الثنائي ،هشام فؤاد مواليد 2005 ويوسف الطباخ مواليد 2009 من قيادة الدفاع.

أضاف:"ويأتي ذلك في ظل غياب محمود حمدي "الونش" لانضمامه إلى صفوف المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى غياب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل المتواجدين مع المنتخب الأول، إلى جانب رحيل المدافع صلاح مصدق بعد فسخ عقده مع النادي مؤخرًا".

واختتم :"ويحاول الجهاز الفني التعامل مع النقص العددي من خلال تجهيز بعض لاعبي قطاع الناشئين للمشاركة عند الحاجة، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق".