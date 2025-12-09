اتحاد الكرة يعلن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات

أعلن اتحاد الكرة عن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات.

وأوضح أن ذلك حرصا على ضمان أعلى معايير السلامة في جميع مسابقات ومباريات وتدريبات كرة القدم، وانطلاقاً من مبدأ أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والجمهور هي الأساس للعب أي مباراة وتعد أولوية قصوى.

وأكد على إعادة مراجعة إجراءات السلامة والأكواد الطبية قبل وأثناء وبعد المباريات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن وتشمل:

أولاً:

الالتزام الكامل ببدء إجراءات سلامة اللعبة الخاصة بكرة القدم.

ويتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:

فحص ملعب كرة القدم بالكامل بما يشمل سلامة الملاعب وخلوها من المخاطر.

تأمين ممرات دخول وخروج اللاعبين والحكام.

جاهزية غرف الملابس وغرفة الحكام وغرفة الـ VAR إن وجدت.

تأمين المنطقة الفنية

2- تطبيق الأكواد الطبية الخاصة بكرة القدم، وبالأخص توافر حقيبة إسعافات أولية كاملة مطابقة لمعايير كرة القدم - وجود جهاز الإنعاش القلبي الرئوي AEDداخل الملعب.

تواجد فريق طبي متخصص في إصابات الملاعب.

تواجد نقالات طبية معتمدة.

جاهزية غرفة الإسعاف بالملعب.

3 - تواجد سيارة إسعاف مجهزة داخل الملعب قبل بداية المباراة وعدم السماح ببدء المباراة قبل وصولها.

4 - ضمان سلامة عناصر كرة القدم (اللاعبين/ الأجهزة الفنية/ الحكام/ الحكام المساعدين/ حكام تقنية الفيديو (إن وجدوا)/ المراقبين والمنسقين)

ثانيا التزامات الحكام والمراقبين

التأكيد من مطابقة الملعب وإجراءاته لمعايير السلامة قبل السماح ببداية المباراة.

عدم بدء المباراة عند وجود أي خطر على اللاعبين أو الحكام أو الجمهور.

تسجيل أي مخالفة أو قصور في تقرير المباراة فورًا.

الاتصال بإدارة المسابقات عند وجود أي تهديد لسلامة عناصر كرة القدم.

ثالثا: إيقاف أو إلغاء المباريات

يحظر تماما إقامة أي مباراة في كرة القدم قبل ضمان توافر السلامة الكاملة لجميع عناصر اللعبة وعليه:

يجب إيقاف المباراة فورا إذا ظهرت ظروف أو مخاطر تؤثر على سلامة اللاعبين أو الحكام أو الجمهور.

تلغى المباراة إذا لم يتم استيفاء متطلبات السلامة الأساسية قبل انطلاقها أو لم يكن صحيحا.

يتحمل النادي المستضيف والنادي صاحب المباراة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يؤدي لتهديد سلامة الفرق والحكام والجمهور.

رابعا: مسئولية الأندية لمباريات كرة القدم

الأندية المستضيفة ومسؤولو تنظيم المباريات مسؤولون بالكامل عن توفير جميع عناصر السلامة والأكواد الطبية الصادرة من وزارة الرياضة، ويعد أي إخلال بها مخالفة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد وكافة الآثار المترتبة على مخالفة القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن.

وشدد على أن سلامة الرياضة وكرة القدم ليست خيارا بل التزاما قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا وأنه لا رياضة بدون السلامة لضمان سير المباريات والتدريبات وفق الأكواد والقرارات الصادرة".