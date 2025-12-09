قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رياضة

اتحاد الكرة يعلن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسراء أشرف

أعلن اتحاد الكرة عن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات.

وأوضح أن ذلك حرصا على ضمان أعلى معايير السلامة في جميع مسابقات ومباريات وتدريبات كرة القدم، وانطلاقاً من مبدأ أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والجمهور هي الأساس للعب أي مباراة وتعد أولوية قصوى.

وأكد على إعادة مراجعة إجراءات السلامة والأكواد الطبية قبل وأثناء وبعد المباريات وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن وتشمل:

أولاً:

 الالتزام الكامل ببدء إجراءات سلامة اللعبة الخاصة بكرة القدم.

ويتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:

فحص ملعب كرة القدم بالكامل بما يشمل سلامة الملاعب وخلوها من المخاطر.

تأمين ممرات دخول وخروج اللاعبين والحكام.

جاهزية غرف الملابس وغرفة الحكام وغرفة الـ VAR إن وجدت.

تأمين المنطقة الفنية

2- تطبيق الأكواد الطبية الخاصة بكرة القدم، وبالأخص توافر حقيبة إسعافات أولية كاملة مطابقة لمعايير كرة القدم - وجود جهاز الإنعاش القلبي الرئوي AEDداخل الملعب.

تواجد فريق طبي متخصص في إصابات الملاعب.

تواجد نقالات طبية معتمدة.

جاهزية غرفة الإسعاف بالملعب.

3 - تواجد سيارة إسعاف مجهزة داخل الملعب قبل بداية المباراة وعدم السماح ببدء المباراة قبل وصولها.

4 - ضمان سلامة عناصر كرة القدم (اللاعبين/ الأجهزة الفنية/ الحكام/ الحكام المساعدين/ حكام تقنية الفيديو (إن وجدوا)/ المراقبين والمنسقين)

ثانيا التزامات الحكام والمراقبين

التأكيد من مطابقة الملعب وإجراءاته لمعايير السلامة قبل السماح ببداية المباراة.

عدم بدء المباراة عند وجود أي خطر على اللاعبين أو الحكام أو الجمهور.

تسجيل أي مخالفة أو قصور في تقرير المباراة فورًا.

الاتصال بإدارة المسابقات عند وجود أي تهديد لسلامة عناصر كرة القدم.

ثالثا: إيقاف أو إلغاء المباريات

يحظر تماما إقامة أي مباراة في كرة القدم قبل ضمان توافر السلامة الكاملة لجميع عناصر اللعبة وعليه:

يجب إيقاف المباراة فورا إذا ظهرت ظروف أو مخاطر تؤثر على سلامة اللاعبين أو الحكام أو الجمهور.

تلغى المباراة إذا لم يتم استيفاء متطلبات السلامة الأساسية قبل انطلاقها أو لم يكن صحيحا.

يتحمل النادي المستضيف والنادي صاحب المباراة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يؤدي لتهديد سلامة الفرق والحكام والجمهور.

رابعا: مسئولية الأندية لمباريات كرة القدم

الأندية المستضيفة ومسؤولو تنظيم المباريات مسؤولون بالكامل عن توفير جميع عناصر السلامة والأكواد الطبية الصادرة من وزارة الرياضة، ويعد أي إخلال بها مخالفة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد وكافة الآثار المترتبة على مخالفة القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن.

وشدد على أن سلامة الرياضة وكرة القدم ليست خيارا بل التزاما قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا وأنه لا رياضة بدون السلامة لضمان سير المباريات والتدريبات وفق الأكواد والقرارات الصادرة".

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري

