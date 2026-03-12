قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
أخبار التوك شو| نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء.. الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحرب في المنطقة ما زالت مستمرة، في ظل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ووقف العمليات العسكرية. وأشار إلى وجود جهود دولية تهدف إلى وقف الحرب الأمريكية ضد إيران، إلى جانب السعي لوقف أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية أن سيدنا أبو بكر الصديق يُعد مثالًا للصديق الوفي الذي يضحي بنفسه من أجل صديقه، مشيرًا إلى أن صداقته مع رسول الله ﷺ كانت نموذجًا فريدًا في الإخلاص والوفاء.

المشكلة في العرسان وأنا والله العظيم عايزة أتجوز.. رزان جمال تكشف سبب عدم زواجها
وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة اللبنانية، رزان جمال، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، قائلا "متجوزتيش ليه لحد دلوقني عشان المشكلة فيكي ولا في العرسان؟.

كارولين عزمي: تلقيت رسائل تهديد بسبب دوري في رأس الأفعى
كشفت الفنانة كارولين عزمي، تفاصيل ما تعرضت له من هجوم ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مسلسل «رأس الأفعى»، مؤكدة أن الأمر لم يصل إلى حد التهديد الحقيقي لكنه كان عبارة عن رسائل وتعليقات سلبية، قائلة إن بعض اللجان التابعة لجماعة جماعة الإخوان هاجمتها عبر منصات التواصل بسبب دور «نورا» الذي قدمته في العمل.


 

أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة
أكد  اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان أن  سلطنة عمان سعت إلى إحتواء الأزمة الأمريكية الأيرانية، ولكنها لم تفلت من الضربات الأيرانية، مشيرا إلى أن 
 

العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة: الاعتكاف والقيام والدعاء مفتاح الثواب العظيم
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وسيلة لترقية النفس وتقويتها، مشيراً إلى أن الله سبحانه أخفى ليلة القدر لتحفيز المسلمين على الاجتهاد في هذه الليالي المباركة.


«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19
واصل برنامج «بركة رمضان» تصدره منصات التواصل الاجتماعي وتربعه على عرش المشاهدات، مع عرض الحلقة التاسعة عشرة التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع اللحظات الإنسانية التي يقدمها البرنامج طوال شهر رمضان.

ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن مجريات الحرب تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة الأمريكية.


أيام صعبة.. حودة بندق: أول 4 شهور بعد وفاة والدي كنت في عزلة تامة
أكد المطرب حودة بندق، أن وفاة ماما زيزي «صاحبة محل سمك» في عام 2014 كانت نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، إذ بدأ حينها الاحتراف الحقيقي في المطاعم والأفراح، بدلًا من الغناء في مطعمها الذي كان يشهد حضور كبار الفنانيين.

نوبة ضحك على الهواء.. حسام داغر يحاور دجاجة في مقلب فيفي عبده
وقام حسام داغر بالمشاركة في مشهد تمثيلي مع دجاجة، وقام حسام داغر بإدارة حوار مع الدجاجة.

ودخل حسام داغر في نوبة من الضحك اثناء المشهد التمثيلي، وشعر بالدهشة بسبب مشاركة في مشهد تمثيلي مع دجاجة.

أحمد موسى رامز جلال نظير عياد رزان جمال

