بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المشكلة في العرسان وأنا والله العظيم عايزة أتجوز.. رزان جمال تكشف سبب عدم زواجها

الفنانة اللبنانية رزان جمال
الفنانة اللبنانية رزان جمال
محمود محسن

وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة اللبنانية، رزان جمال، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، قائلا "متجوزتيش ليه لحد دلوقني عشان المشكلة فيكي ولا في العرسان؟.

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “المشكلة في العرسان والله العظيم عايزة اتجوز”.

ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.

كما أن من بين أبرز الضيوف الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم خلال حلقات الموسم الحالى من البرنامج: غادة عبدالرازق، وأحمد السقا، وغادة عادل، ولقاء الخميسى، وسماح أنور، وحمو بيكا، ويارا السكرى، ودينا، ومصطفى غريب، وكارولين عزمى، وأسماء جلال، وهنا الزاهد، وعمرو الدرديرى، ومروان عطية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العامة.

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

حادث تصادم بين سيارات على الطريق الأوسطي

وجود إصابات.. حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الأوسطي

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمطاردة 3 أشخاص لرجل وزوجته بالإسكندرية

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

بالصور

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

محافظ الشرقية يفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بالأحرار للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

لعزومة بسيطة.. طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

