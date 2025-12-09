الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والأردن

طرح الإعلامي خالد الغندور ، بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأردن.

مصر والأردن

وكتب خالد الغندور ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توقعاتكم لمباراة مصر والأردن ، ومن سيصعد من هذه المجموعة مركز ثاني مع الأردن صاحبة المركز الأول".

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

وعلق الإعلامي خالد الغندور، على تشكيل منتخب مصر أمام نظيره الأردني ضمن الجولة الأخيرة، من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام المنتخب الأردني سواء في الدفاع والوسط والهجوم".

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الأردن، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وتقام المباراة على ملعب "ستاد البيت" في تمام الساعة 16:30 بتوقيت قطر.