وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية أبطال مصر استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

الوزير مع أبطال مصر
الوزير مع أبطال مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مراسم توقيع عقد رعاية دعم مجموعة من أبرز أبطال مصر في الألعاب الفردية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وشلمت عقود الرعاية كل من أبطال مصر عبد اللطيف منيع، محمد جبر، مصطفى حسين، ملك سامي، وعبد الرحمن يونس، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم الرياضيين المتميزين وتمكينهم من المنافسة القارية والدولية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس روابط الرياضية، والعميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلي الاتحادات الرياضية.

كما شهد الحدث كلمه من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال حيث أعربا عن تقديرهما لوزير الشباب والرياضة، على مبادرة دعم الأبطال، ووجها التهنئة للاعبين على توقيع عقد الرعاية وعلى ثقة المؤسسات الداعمة لهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذه الشراكات تعكس توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الرياضة المصرية وتعزيز التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن توفير مقومات النجاح للرياضيين المصريين في مختلف الألعاب.

من جانبه، أعرب محمد عادل حسني رئيس الشركة لأبطال مصر عن اعتزازه بالمشاركة في دعم أبطال مصر، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بدورها الوطني في تعزيز قدرات الرياضيين ومنحهم كل وسائل الدعم للاستعداد القوي للأولمبياد.

كما أكد الدكتور وليد الملاح رئيس روابط الرياضية أن هذه الرعاية تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ودعم المواهب الرياضية وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن روابط ستواصل العمل مع جميع الشركاء لضمان أفضل إعداد للأبطال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الرعاية المتكاملة للأبطال الأولمبيين، وتوسيع الشراكات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي

