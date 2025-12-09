اتحاد الكونغ فو يهنئ وزير الرياضة لفوزه برئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

تقدم شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة "CIGEPS" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".



وتمنى رئيس اتحاد الكونغ فو دوام التوفيق لوزير الرياضة.



وفاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد في باريس بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وحضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الأصوات.



وتُعد لجنة "CIGEPS" إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل "اليونسكو"، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.



وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز.



ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الأمم المتحدة، والمسؤول عن قيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، دعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، تطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.