جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أثار إعلان مدينة سياتل الأمريكية إقامة فعاليات مرتبطة باحتفالات «شهر الفخر» بالتزامن مع مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، جدلًا واسعًا على المستويين العربي والدولي، بعدما كشفت تقارير أمريكية أن اللجنة المنظمة تخطط لإطلاق تسمية «مباراة الفخر» على اللقاء.

وأكدت وسائل إعلام أن الخطوة تأتي ضمن توجه لإبراز هوية المدينة «الشاملة»، رغم حساسية الأمر تجاه منتخبي دولتين ترفضان المثلية.

وفي المقابل، أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري رفض الزج باسم المنتخب في أي فعاليات داعمة للمثليين، مشيرًا إلى تحركات رسمية مرتقبة مع «فيفا»، ومؤكدًا أن المنتخب سيتخذ موقفًا واضحًا حال الإصرار على إقامة الاحتفالية.

نستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: