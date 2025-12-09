المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وآخر بالسجن المؤبد غيابيا، و7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين

وعاقبت المحكمة 7 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ قضائهم العقوبة، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل فكرى لمدة 5 سنوات بعد قضائهم العقوبة المقضى بها، وإدراجهم والكيان التابع له «جماعة الإخوان الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع حل تلك الجماعة وإغلاق مقارها وأمكنتها داخل البلاد وخارجها فى اتهامهم بتولى وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

وجاء في أمر إحالة المتهمين ، إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.