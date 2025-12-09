انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر حريق بمصنع طوب، نتج عن انفجار تانك وقود بمصنع طوب العوايسه بميت غمر بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع طوب بميت غمر اثر. انفجار تانك مما أدى لإصابة 3 بإصابات مختلفة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابه كلا من محمد عبد المنعم سالم 62 عاما مقيم سينتماى بميت غمر وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالذراع الايسر والظهر

صلاح عبدالرحمن علي 45 عاما مقيم فاقوس شرقيه وإصابته حروق من الدرجة الثالثة بالوجة والصدر والظهر والذراعين والقدمين

وكريم احمد محمد السيد نصر 28 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر وإصابته بحروق من الدرجة الاول والثانية _والثالثة_ بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.