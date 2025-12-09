بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص

حصل موقع صدى البلد على أمر إحالة يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة و11 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وإعداد بعضهم مخطط خلال تقابل بعضهم داخل مراكز الإصلاح وعرضهم على النيابة والمحاكم.

تفاصيل إحالة يحيى موسى وآخرين للجنايات

اتهمت النيابة في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر المقيدة برقم 3310 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، كلا من يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة ومحمد أحمد عبده وحسانين شعبان وعادل فتحي ومحمد شعلان وأمين السعيد ومحمد عبد الحليم وخالد طارق ومحمد عرب ومحمد أبو العلا وأحمد محمد أمين.

وجاء ضمن اتهامات النيابة بأن المتهمون يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة في الفترة من 2013 حتى يناير 2020، داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى الجماعة.

واتهمت النيابة المتهمون يحيى موسى وعلي بطيخ و10 آخرين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات للجماعة، والمتهمون جهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب.