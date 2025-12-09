قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
حوادث

بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص

يحيى موسى
يحيى موسى
أحمد مهدي

حصل موقع صدى البلد على أمر إحالة يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة و11 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وإعداد بعضهم مخطط خلال تقابل بعضهم داخل مراكز الإصلاح وعرضهم على النيابة والمحاكم.

تفاصيل إحالة يحيى موسى وآخرين للجنايات

اتهمت النيابة في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر المقيدة برقم 3310 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، كلا من يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة ومحمد أحمد عبده وحسانين شعبان وعادل فتحي ومحمد شعلان وأمين السعيد ومحمد عبد الحليم وخالد طارق ومحمد عرب ومحمد أبو العلا وأحمد محمد أمين.

وجاء ضمن اتهامات النيابة بأن المتهمون يحيى موسى وعلى بطيخ وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة في الفترة من 2013 حتى يناير 2020، داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى الجماعة.

واتهمت النيابة المتهمون يحيى موسى وعلي بطيخ و10 آخرين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات للجماعة، والمتهمون جهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد صبرة اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب. 

يحيى موسى جنايات مدينة نصر جهاد الحداد

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

فريق الأهلي

كواليس مران الأهلي استعداداً لإنبي بكأس عاصمة مصر- صور

الزمالك

عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك

حلمي طولان

شادي عيسي: مشهد المنتخب في بطولة كأس العرب لا يحتاج أي تبرير للفشل

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

