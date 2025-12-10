نجم الزمالك السابق: «الخلافات دمّرت المنتخب».. ورسالة نارية للرابطة واتحاد الكرة|فيديو

كشف الكابتن وليد عبد اللطيف، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، تفاصيل الأداء السيئ لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن "أداء المنتخب هو نتيجة طبيعية للأحداث التي وقعت".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "لما يكون فيه خلافات بين الرابطة واتحاد الكرة، وخلافات بين المنتخب الأول والثاني، هل ده هيخلي فيه أداء؟".

وأردف الكابتن وليد عبد اللطيف أنه يجب إعلاء مصلحة المنتخب لأنه يلعب باسم مصر، موضحًا أن نادي بيراميدز رفض إرسال لاعبيه للمنتخب بسبب مطالبة الرابطة بتأجيل مبارياته.

وأشار إلى أن الخلافات الموجودة هي التي أثرت على أداء المنتخب بالشكل الذي ظهر به، معلقًا: "هاني أبو ريدة وأحمد دياب مسئولان عمّا يحدث في أداء المنتخب".