ليست خادشة للحياء| سر الضجّة حول أغنية «ننه هو».. ودوللي شاهين تكشف الحقيقة |فيديو
غرور وعدم تقدير للمنافسين.. «شبانة» يُهاجم منظومة الكرة: خروج مصر «فضيحة».. وتحية مُستحقة للأردن
حدود مشتعلة في آسيا .. و«ترامب» يتدخل لوقف نيران تايلاند وكمبوديا
20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك
نجم الزمالك السابق: «الخلافات دمّرت المنتخب».. ورسالة نارية للرابطة واتحاد الكرة|فيديو
تفاصيل جديدة بشأن واقعة المتهم بتقطيع جثــ.ـة فتاة عين شمس إلى أجزاء بعد محاولة اغتصــ.ـابها
ما هي أفضل أوقات صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء توضح
فرصة ذهبية للباحثين المصريين .. تمديد التقديم لمنح زيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر
توتر دولي .. الرئاسة التايوانية تُحذّر: المناورات الصينية قرب اليابان «غير مقبولة»
حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب
حسام البدري: الكرة المصرية تحتاج خطة واضحة.. ودعم محمد صلاح «واجب» |فيديو
الدراما والتشويق يجتمعان .. ساندي مراد تكشف تفاصيل شخصيتها في «أولاد الراعي»
أخبار العالم

حدود مشتعلة في آسيا .. و«ترامب» يتدخل لوقف نيران تايلاند وكمبوديا

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التواصل مع زعيمي تايلاند وكمبوديا بعد تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، وهي واحدة من ثمانية صراعات يقول الرئيس الأمريكي إنه أنهَاها بتهديدات بفرض رسوم جمركية، ضمن سياسة إدارته المعروفة بـ"السلام بالقوة".

اشتباكات تايلاند وكمبوديا

واندلعت معارك بين الجارتين في جنوب شرق آسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع على طول حدودهما الممتدة لمسافة 800 كيلومتر، حيث تبادل الجانبان نيران المدفعية، فيما استخدمت تايلاند طائرات إف-16 المقاتلة بعد اتهام كمبوديا بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب في فعالية مساء الثلاثاء في بنسلفانيا: "غدًا سأجري مكالمة هاتفية" مع كلا البلدين.

تاريخ الخلافات بين تايلاند وكمبوديا

تمتد الحدود البرية المشتركة بين تايلاند وكمبوديا على مسافة تزيد عن 817 كيلومترًا (508 أميال)، وقد شهدت صراعاتٍ لأكثر من قرن وتُنازع السيادة منذ أن رسمت فرنسا، التي احتلت كمبوديا حتى عام 1953، أول خريطة للحدود عام 1907.

وتصاعدت التوترات تصاعدت بشكل ملحوظ في عام 2025 ففي مايو الماضي، أشعلت اشتباكات في المنطقة، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي، مشاعر قومية لدى الجانبين، ما دفع الحكومتين إلى الرد. 

فرضت تايلاند قيودًا حدودية مشددة، بينما حظرت كمبوديا بث الأفلام التايلاندية، واستيراد الفاكهة والخضراوات والغاز والوقود التايلاندي.

ثم في يوليو ، اندلعت أسوأ اشتباكات منذ عقد، استمرت خمسة أيام، بعد أن داس جندي تايلاندي على لغم أرضي في منطقة متنازع عليها. 

قُتل ما لا يقل عن 48 شخصًا، وأُجبر أكثر من 300 ألف على الفرار من ديارهم وقد تفاقمت حدة الصراع بسبب خلافات بين اثنين من القادة السياسيين السابقين في كمبوديا وتايلاند. 

انتهت الحرب التي استمرت خمسة أيام باتفاق سلام هشّ توسط فيه الرئيس ترامب، ووُقّع في ماليزيا في أكتوبر لكن التوترات لا تزال قائمة ففي نوفمبر ، علّقت تايلاند وقف إطلاق النار بعد أن تسبب انفجار لغم أرضي على الحدود في إصابة جندي تايلاندي آخر ووقع اشتباك بعد يومين أسفر عن مقتل مدني كمبودي وإصابة ثلاثة آخرين.

ومنذ ذلك الحين، شنت تايلاند غارات جوية على طول الحدود، مما أدى إلى تجدد القتال الذي امتد على طول الحدود، حيث قُتل سبعة مدنيين وأُصيب 20 آخرون في كمبوديا، وتأكد مقتل ثلاثة جنود تايلانديين ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا الرئيس الأمريكي ترامب تايلاند وكمبوديا

