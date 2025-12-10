تكثيف المعدات والسيارات المكنسية.. متابعة ميدانية لأعمال النظافة اليومية بأحياء الشيخ زايد|صور

تواصل إدارة التنمية بمدينة الشيخ زايد تنفيذ ومتابعة أعمال النظافة اليومية بكثافة داخل مختلف أحياء ومحاور المدينة.

وشهدت الأعمال أمس تكثيف المعدات والدفع بـ السيارات المكنسية، واللودرات، والقلابات، والسيارات نصف النقل المخصصة لنقل المخلفات، وعربات جمع القمامة، إلى جانب فرق العمالة اليدوية التي تم دعمها بالتوزيع الأمثل للمكانس على النقاط ذات الأولوية.

كما تم توزيع المكانس الميدانية على المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية، وخاصة المناطق مرتفعة الحركة لضمان رفع الأتربة أولًا بأول وتحقيق أفضل مستوى من النظافة على مدار اليوم.

كما شملت المتابعة المرور على نقاط تجميع المخلفات ورفع التراكمات الصلبة بشكل فوري، مع التعامل السريع مع أي بؤر إشغال لضمان استمرار الانضباط وتحسين المظهر العام للمدينة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز للارتقاء اليومي بالخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بسكان المدينة.