الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم، من استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى سجّلت صباح اليوم درجة حرارة بلغت 15 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات الصباحية، خاصة في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يستمر غير مستقر نسبيًا خلال الساعات القادمة، مع احتمالية انتشار الأمطار على مناطق أخرى في شمال البلاد، مشيرة إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية لتحديثات الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 03

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 18 13

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 23 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 28 20

المدينة 22 12

الرياض 26 18

المنامة 27 22

أبوظبى 31 19

الدوحة 29 22

الكويت 25 18

دمشق 13 06

بيروت 19 15

عمان 12 07

القدس 12 08

غزة 18 12

بغداد 21 13

مسقط 27 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 18

طرابلس 20 14

تونس 20 11

الجزائر 18 08

الرباط 16 09

نواكشوط 29 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 23 10

جاكرتا 32 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 04

أثينا 16 07

روما 16 05

باريس 14 07

مدريد 11 06

برلين 13 07

لندن 14 07

مونتريال 08- 10-

موسكو 01 01

نيويورك 01 03-

واشنطن 02 06-

أديس أبابا 23 11