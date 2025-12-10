قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025
خبير إسرائيلي يكشف: ترامب قادر على إجبار «نتنياهو» على التهدئة في الشرق الأوسط |فيديو
علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية
هل الصلاة جماعة بمكان العمل تعادل أجرها في المسجد؟.. الإفتاء توضح
خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية
ليست خادشة للحياء| سر الضجّة حول أغنية «ننه هو».. ودوللي شاهين تكشف الحقيقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري

أمطار
أمطار
أحمد النشوقي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم، من استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى سجّلت صباح اليوم درجة حرارة بلغت 15 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات الصباحية، خاصة في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يستمر غير مستقر نسبيًا خلال الساعات القادمة، مع احتمالية انتشار الأمطار على مناطق أخرى في شمال البلاد، مشيرة إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية لتحديثات الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 03

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 18 13

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 23 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 28 20

المدينة 22 12

الرياض 26 18

المنامة 27 22

أبوظبى 31 19

الدوحة 29 22

الكويت 25 18

دمشق 13 06

بيروت 19 15

عمان 12 07

القدس 12 08

غزة 18 12

بغداد 21 13

مسقط 27 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 18

طرابلس 20 14

تونس 20 11

الجزائر 18 08

الرباط 16 09

نواكشوط 29 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 23 10

جاكرتا 32 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 04

أثينا 16 07

روما 16 05

باريس 14 07

مدريد 11 06

برلين 13 07

لندن 14 07

مونتريال 08- 10-

موسكو 01 01

نيويورك 01 03-

واشنطن 02 06-

أديس أبابا 23 11

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

أرشيفية

اجتماعات أمنية إسرائيلية طارئة بعد هتافات مؤيدة لغزة في عرض عسكري سوري

أرشيفية

زيلنسكي: مستعدون لهدنة في مجال الطاقة إن كانت روسيا مستعدة لذلك

ترامب

ترامب: روسيا "صاحبة اليد العليا" في إنهاء الحرب

بالصور

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

