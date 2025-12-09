قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشروب غير متوقع يقلل حساسية الأنف والصداع.. تعرف عليه

حساسية الأنف
حساسية الأنف
اسماء محمد

مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، تزداد معاناة مرضى الحساسية. ويعد اليانسون من الأعشاب الفعالة في علاج هذه المشكلة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك، نكشف لكم أهم فوائد اليانسون التى لا يعرفها كثيرون.

 

تخفيف الصداع النصفي


تشير دراسة صغيرة استمرت ستة أسابيع إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي قد يستفيدون من كريم زيت اليانسون عند وضعه على الجبهة والمناطق الصدغية (خلف الأذنين) .

عانت مجموعة المشاركين في الدراسة، التي استخدمت كريم زيت اليانسون، من نوبات صداع نصفي أقل من المجموعة التي لم تستخدم الكريم  وحتى في حال حدوث نوبة، لم تدم طويلاً مع ذلك، لم يُظهر الكريم أي تأثير يُخفف من شدة نوبة الصداع النصفي.

 

تهدئة أعراض حساسية الأنف


أجريت تجربة سريرية صغيرة لمقارنة اليانسون مع بخاخ الأنف فلوتيكازون لعلاج الحساسية الأنفية .

قامت مجموعة المشاركين من اليانسون بتطبيق قطرات أنفية تحتوي على 200 ميكروجرام (ميكروجرام) من مستخلص مائي من اليانسون في زيت اللوز في كل فتحة أنف كل 12 ساعة لمدة أربعة أسابيع .

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اليانسون قد يكون أفضل في تخفيف أعراض حساسية الأنف من بخاخات الأنف فلوتيكازون، والتي تشمل العلامة التجارية.


تحسين متلازمة ما قبل الحيض


تشير دراسة صغيرة إلى أن مستخلصًا كحوليًا من مسحوق اليانسون قد يُخفف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) بشكل أفضل من العلاج الوهمي. تناول المشاركون في هذه التجربة جرعة 330 ملج يوميًا.

أشارت نتائج دراسة صغيرة إلى استخدام مستخلص كحولي من مسحوق اليانسون وفي هذه التجربة السريرية، كانت الجرعة 330 ملج يوميًا .

نظرًا لأن العديد من التجارب السريرية تميل إلى دراسة اليانسون مع مواد نباتية أخرى، فمن الضروري إجراء أبحاث إضافية لتقييم تأثيرات اليانسون بشكل أفضل في حد ذاته.

