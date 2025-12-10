الأهلي يغلق التتش للصيانة .. «توروب» يُثير الجدل حول جودة ملعب مدينة نصر

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف ييس توروب المدير الفني للأهلي من غلق ملعب التتش للصيانة.

وقال “الغندور” في تصريحات تلفزيونية: “ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى تحفظه على حالة أرضية ملعب التدريب بفرع النادي بمدينة نصر، والتي يتدرب عليها الفريق في الوقت الحالي بعد غلق ملعب التتش للصيانة”.

وتابع: "توروب أبدى بعض الملاحظات حول جودة أرضية ملعب مدينة نصر، مشيرًا إلى أنها لا تمنح اللاعبين أفضل ظروف للتدريبات الفنية والتكتيكية بالشكل المطلوب".

واختتم: “مسئولو الأهلي أكدوا للمدير الفني، أن غلق ملعب التتش يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية للحفاظ على سلامة العشب، وأن عودة الفريق للتدريب عليه ستكون خلال فترة قريبة فور انتهاء أعمال الصيانة”.