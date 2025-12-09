عصام الشوالي يهاجم جيمي كاراجر.. فما القصة

وجه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي انتقادات حادة لتصريحات المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراجر التي انتقد فيها النجم المصري محمد صلاح، واصفًا تصريحات كاراجر بأنها “ثرثرة وكلام فارغ”.

جاء ذلك خلال تعليق الشوالي على مباراة ليفربول وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث دافع بقوة عن قائد منتخب مصر.

وقال الشوالي: “محمد صلاح أسطورة، وأفضل لاعب في إنجلترا بشهادة نقادهم ولاعبيهم وجماهيرهم. صلاح هدّاف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مسيرته”.

وأضاف معلومة إحصائية: “ليفربول لا يعرف الفوز على الأندية الإيطالية إلا في وجود صلاح وبأهدافه”.

وختم المعلق التونسي هجومه باستفهام حاد وجهه لكاراجر: “ما يقوله كاراجر مجرد ثرثرة وكلام في الفاضي… هل لأن اسمه محمد صلاح يا كاراجر؟”.