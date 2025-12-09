شريف عامر: تعاطف المصريين والإنجليز مع محمد صلاح كان واضحًا

قال الإعلامي شريف عامر إن حالة التعاطف الذي تلقاه النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة كان لافتا وواضحا، سواء من جماهير ليفربول في إنجلترا أو من الشعب المصري، مؤكدًا أن صلاح ما زال يحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين رغم ما يواجهه من ضغوط.

قوة التأييد الشعبي

وأوضح عامر، خلال تقديم برنامج “يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن المشهد أثبت قوة التأييد الشعبي الذي يحظى به اللاعب داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال في إنجلترا كانت داعمة بشكل كبير، وفي مصر كان التعاطف أكثر وضوحًا بحكم مكانة صلاح الرمزية.

وأضاف: "الغرب بيعرفوا يلعبوها كويس يعرف يصدّرك، ويعرف يخلق لك مشكلة، ويعرف كمان يلعب الدور اللي هو عايزه"، في إشارة إلى قدرة المؤسسات الغربية على إدارة الأزمات وصناعة الروايات بما يخدم مصالحها.

وأكد عامر أن ما حدث يكشف جانبًا مهمًا من طريقة التعامل الإعلامي والسياسي في الغرب، محذرًا من الانسياق وراء حملات قد تُستخدم لتوجيه الرأي العام أو الضغط على شخصيات عامة.

واختتم قائلاً إن محمد صلاح سيظل قيمة كبيرة لمصر والعالم العربي، وأن الدعم الصادق من الجمهور يبقى أقوى من أي محاولات لإثارة الجدل حوله.